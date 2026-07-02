外區客「Full Pay」入市　440萬買粉嶺One Innovale一房退休

二手市場轉旺，惟仍不少業主要蝕讓離場。粉嶺One Innovale一伙一房單位新近以440萬元成交，呎價約14,239元，原業主四年帳面輸5%離場。至於，新買家為外區退休人士，因見價錢合理且環境舒適，即以「Full Pay」入市。



中原地產分行資深分區營業經理周雪雯表示，是次成交為粉嶺One Innovale A座高層10室，實用面積309平方呎，屬一房間隔，原業主最初以448萬元叫價放盤，日前議價後以440萬元沽出，呎價14,239元。

One Innovale。

退休人士「Full Pay」入市 上手四年帳輸5%

至於新買家為退休人士，本居於外區，見放盤價錢合理，單位環境舒適，即以「Full Pay」形式購入單位自住。

據知，原業主在2022年以463萬元買入，持貨至今4年，是次轉手帳面上蝕讓23萬元，單位期內貶值5%。

今年暫錄35宗二手成交 僅一宗獲利離場

如連同是次成交，One Innovale 年初至今最少錄35宗二手成交，當中有34宗二手要蝕讓離場，當中蝕幅由7%至17%不等。最勁一宗為第1期座中層2室、一房戶，實用面積322平方呎，在今年5月以410萬元沽出，原業主持貨4年轉手輸17%。

One Innovale。

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