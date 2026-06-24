黎永滔東頭灣道銀主盤2.2億沽、貶值27%　「西藏珠峰」總經理接貨

由資深投資者黎永滔持有赤柱東頭灣道33號獨立屋連地，去年淪為銀主盤，該物業在今年6月以2.2億元沽出，呎價32,836元。是次成交價較去年銀主意向價3.45億元，賣平1.25億元或36%，同時亦較黎永滔2011年3億元買入價帳面輸8,000萬元離場。



東頭灣道33號2.2億沽 呎價4.57萬

由是次成交為東頭灣道33號，屬三層高獨立屋，可望180度海景，地盤面積為6,700平方呎，實用面積約4,814平方呎，另連平台、天台、私人泳池、花園，以及多個停車位，在6月初2.2億元沽出，呎價45,700元。

東頭灣道33號．

新買家為上海上市公司「西藏珠峰」總經理及其妻

至於，新買家以公司「PERMANENCE INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED」登記，其公司股東及董事為茅元愷（MAO, YUANKAI）及黃瑛（HUANG, YING），與上海上市公司、礦產資源開發企業「西藏珠峰」總經理茅元愷及其妻同名，料為同一人。

黎永滔2011公司名3億買入 15年帳貶值8000萬

上述物業原由資深投資者黎永滔及其相關人士在2011年以「天滙國際控股有限公司」名義買入，涉資約3億元，當時表示計劃用作長綫收租之用。

翻查資料指，如連同首次按揭計，先後兩次向兩間大型銀行進行借貸，惟其貸款額不明，終2025年淪為銀主盤收場。以是次成交價2.2億元計，上述物業15年帳面輸8,000萬元或27%。

資深投資者黎永滔。

資深投資者黎永滔。

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