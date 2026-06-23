金鐘遠東金融中心全層1.67億沽　呎價1.55萬創近年新低

核心區甲廈近日錄得低價成交。金鐘指標甲廈遠東金融中心一個低層全層單位，以約1.67億元易手，呎價約1.55萬元，屬近年最低。原業主持貨約18年，帳面僅獲利約1,300萬元，升值約8%。



市場消息指，成交單位為遠東金融中心9樓全層，建築面積約10,800平方呎，屬同區罕有全層放售，以約1.67億元沽出，呎價約1.55萬元，以交吉形式交易。新買家料為Compass Offices或有關人士，購入作投資用途。

金鐘指標甲廈遠東金融中心。

呎價創近年新低 較上月同廈成交低四成

是次成交呎價僅1.55萬元，屬近期新低。由於該單位屬物業低層，景觀不及高層單位，呎價相對受壓。資料顯示，對比上月該廈47樓03至04室單位，面積約4,359平方呎，以約1.12億元成交，呎價約25,694元。最新成交呎價較上月同廈成交低約40%。

投資者大幅減價38%終沽出

翻查資料，9樓全層由資深投資者吳根海持有，他於2008年以約1.54億元購入樓面。2024年底以約2.7億元放售，其後多次降價，至今年初已減至逾1.9億元，最終以約1.67億元沽出，累減幅度達38%。

持貨18年 帳面僅賺1300萬 升值8%

原業主吳根海持貨約18年，帳面獲利約1,300萬元，物業期內僅升值約8%。

遠東金融中心。（鄭嘉惠攝）

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