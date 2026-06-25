美聯工商舖首5個月盈利按年增近50%　人均生產力超2025年全年水平

美聯工商舖宣佈，2026年業績持續錄得增長，首五個月盈利較去年同期大幅上升近50%，更已超越去年全年水平。期內促成的成交金額較去年同期上升近20%，反映公司促成交易能力持續提升；同時整體市佔率亦已超越2025年全年水平。2026年首五個月人均生產力較去年全年上升4%。



美聯集團暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽指出，預計2026年上半年，工商舖註冊量約為2,550宗，按年上升約一成；註冊金額則約為265億元，按年下跌約一成。「量升額跌」的情況，反映目前工商舖的成交雖然谷底反彈，市場僅進入「局部復甦」階段，個別板塊的成交量及價格表現，仍有待修復。

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