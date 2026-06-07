美聯：工商舖市場「量升額跌」　5月商廈註冊金額大挫逾6成

據美聯工商舖資料研究部數據顯示，5月全港工商舖註冊量錄455宗，按月微升0.7%，連升三個月並創一年新高，惟出現「量升額跌」情況，5月份的註冊金額僅39.3億元，按月大插水43.1%。若單計商廈註冊量，5月份註冊量為96宗，按月跌15%，商廈註冊金額約18億元，按月大挫61.8%，拖低整體市況。



商廈板塊5月註冊量及金額按月跌幅最大

商廈板塊在5月表現疲弱。5月當中，商廈註冊量僅錄96宗，按月下跌15%；註冊金額錄約18億元，按月急挫61.8%，為三大板塊中跌幅最大。

首5個月工商舖整體註冊量創四年同期新高

整體而言，今年首5個月工商舖註冊量共錄2,063宗，按年上升10.9%，創四年同期新高；但註冊金額錄約215.4億元，按年下跌14.9%。

商舖成交量升幅最顯著 惟金額回落

三大板塊的註冊量按年全數錄得升幅，當中以商舖成交升幅最顯著。商舖首五個月註冊量合共錄得526宗，按年升33.2%，惟註冊金額仍然回落19.7%。

美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽。

甲級寫字樓售價及空置率持續改善

美聯集團行政總裁（住宅）暨美聯工商舖行政總裁馬泰陽表示 , 甲級寫字樓售價及空置率持續改善。5月甲級寫字樓價格連升兩個月，創四個月新高；空置率進一步回落至9.3%，按月跌0.3個百分點，為2022年2月以來近4年低位。其中銅鑼灣、灣仔、金鐘及尖沙咀等核心區空置率均錄得按月回落 , 反映市場供求關係正逐步修復，有助提升物業回報，吸引資金流入。

料延續「量升額跌」走勢

馬泰陽續指，工商舖售價短期內仍屬整固階段，「量升額跌」的走勢料會延續一段時間，不過在成交量回升、商廈帶動、租務市場改善及空置率下行的支持下，市場正逐步向穩。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。