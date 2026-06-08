港樓全球最貴！美聯黃建業：反映國際金融中心地位　料全年升15%

美聯集團（1200）今日（8日）舉行股東周年大會暨特別股東會。美聯集團主席黃建業表示，本港樓市在上半年表現明顯強於預期，新盤或二手市場均錄得量額齊升，樓價更出現顯著反彈，反映市場復甦動力持續增強，因而調高全年的住宅物業成交預測，一手成交量由原先2.2萬宗上調至2.3萬宗，二手成交由5萬宗調升至5.7萬宗，全年樓價升幅料可達約15%，貼近年初的預測區間上限。



上半年樓市價量齊超預期

黃建業指出，儘管外圍地緣政治局勢升溫，樓市仍展現出極強韌性，上半年樓價升幅超越預期，今年以來樓價已上升約9.29%。總計今年首5個月，一手錄得近10,700宗成交，預期上半年有望挑戰12,700宗，涉及金額或達1,500億元，成交宗數及金額均有望創一手銷售條例實施後的紀錄新高。二手市場同樣暢旺，首5個月成交量料約25,400宗，預計上半年可達30,900宗，金額可達約2,200億元，量額齊創5年新高。

美聯集團主席黃建業。

上調成交預測 料全年樓價升15%

黃建業認為，樓市已經重回上升周期，如果外圍環境沒有太大的變化，下半年樓市將持續升勢，基於上半年樓市表現強勁，即時上調全年住宅成交預測，一手成交量由原先2.2萬宗上調至2.3萬宗，按年將上升約15%，續創2013年一手銷售條例後的紀錄新高，二手成交由5萬宗調升至5.7萬宗，按年將升逾19%，則創5年新高，反映市場動力較預期理想。

至於樓價走勢，考慮到息口前景未明、港股反覆，以及部分本地消費仍然受壓等因素，黃建業維持全年樓價升幅約15%的預測，即貼近年初預測區間上限，暫未有進一步上調的需要。

美聯集團主席黃建業。（中間）

樓價回升 「計掂數」可把握時機入市

隨著港樓重回上升週期，「香港樓價全球最貴、最難負擔」再度成為市場焦點。黃建業認為，香港樓價高企反映國際金融中心地位，香港優勢在於房屋政策具備長遠規劃，並建立清晰的置業階梯。又認為，在樓價已明顯回升的背景下，從自身能力、市場狀況及風險承受三方面作出全面計算。若「計掂數」可考慮把握時機入市。

美聯集團副主席黃靜怡。

投資者及「新香港人」入市步伐加快

黃建業指出，本輪樓市升勢主要由資金重新配置及實質用家需求共同帶動。根據金管局的數字，截至今年4月底，香港認可機構的存款總額達19.91萬億元，定期存款總額亦達11.11萬億元，雙雙創出新高，足以反映市場資金充裕，為樓市帶來支持。在市場氣氛改善下，買家入市信心顯著提升，加上投資者及「新香港人」入市步伐加快，令市場競爭加劇，不少本地買家因應市況轉變而加快入市決定，進一步推動成交表現持續向上。

未來房屋供應屬充裕 樓市健康發展

有別於過往的樓市上升週期，黃建業認為現時最健康的一點是，未來房屋供應仍屬充裕，雖然私宅潛在供應量由高位回落，但未見明顯短缺。房屋局早前最新公布的「私人住宅一手市場供應」資料顯示，截至今年第一季，未來3至4年一手私宅供應仍達10.1萬個單位，雖然按季減少3,000個，但是足以支撐市場有序消化。

隨着北部都會區持續發展，未來仍會帶來穩定而可持續的房屋供應，令市場長遠供求結構維持較健康狀態。換言之，即使樓價回升，供應仍然充裕，有助避免市場出現過熱失衡，亦令樓市可在較穩健的基礎上逐步上行。

工商舖升幅落後住宅，黃建業料中區寫字樓率先復甦。

工商舖升幅落後住宅 中區寫字樓率先復甦

黃建業表示，現時樓市另一特點是工商舖表現相對落後於住宅市場。根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處數據，2026年首五個月工商舖註冊量錄得2,063宗，按年上升10.9%，雖然創四年同期新高，而且價格逐漸找到支持，但是成交升幅明顯低於同期住宅成交，反映商用物業市場復甦步伐相對緩慢。

在三大板塊之中，睇好中區寫字樓復甦步伐相對較快，區內甲級商廈空置率逐步回落，租售價格見底，未來具回升空間。相對而言，東九龍寫字樓市場則受制於供應較多，預計價格短期內仍將維持橫行。

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