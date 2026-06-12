美聯：5月內地客錄1863宗一二手成交　涉資逾200億　創逾2年新高

內地客來港買樓趨勢未變。美聯物業今日（11日）發表報告指，5月內地買家（以買家姓名的英文拼音鑒別）於本港一二手住宅市場的註冊量共錄1,863宗，按月減少約2.9%，惟仍創逾2年的次高；期內涉及金額約203.9億元，按月則升約6.8%，自2024年4月後首次突破200億元，創逾2年新高。



若以今年首5個月合計，內地買家註冊量及金額分別錄7,666宗及約822.1億元，分別較去年同期上升約63.7%及約96%，反映內地買家積極入市。



5月內地買家購樓涉資逾200億 創逾2年新高

美聯物業分析師岑頌謙表示，上述以買家姓名英文拼音鑒別的內地買家，相信不少已成為「新香港人」，加上近年特區政府積極搶人才，不少內地專才在港工作，在租金接連破頂、配合全面撤辣等因素下，提升他們置業入市意欲，推動今年內地買家註冊量額齊升。

若將今年首5個月的內地買家註冊量按一二手劃分，當中一手市場錄3,805宗，按年升約9成，而同期二手市場則錄3,861宗，按年亦升約43.6%，在一手急升之下，形成一二手宗數各佔一半的格局。

今年首5個月合計，內地買家註冊量及金額分別錄7,666宗及約822.1億元。

今年首5個月合計，內地買家註冊量錄7,666宗。

「十大新社區」內地買家二手宗數按年飆升近倍

岑頌謙續稱，內地買家鍾情新盤，即使二手物業亦傾向購入新晉屋苑甚至新發展區。若以「十大新社區」當中涉逾70個新晉屋苑，分別為黃竹坑、康城、將軍澳南、啟德、南昌、白石角、元朗南、元朗站、荃灣西及大圍的二手註冊量計算。

今年首5個月上述地點的內地買家共錄459宗註冊，較去年同期233宗大升約97%，升幅不但遠高於同期二手升近44%的幅度，甚至超越同期一手私宅錄約9成的升幅。

首5個月南昌錄最多內地買家買二手樓

若按社區細分，今年首5個月南昌最多內地買家，錄94宗二手註冊，按年大升約1.68倍，其次是啟德相關二手註冊錄88宗，按年亦增加超過1倍；至於黃竹坑，區內現時仍以新盤為焦點，二手市場交投相對較少，尤其去年同期基數偏低，故今年首5個月內地買家雖僅錄14宗二手登記，按年仍錄得顯著升幅。

今年首5個月南昌最多內地買家，錄94宗二手註冊。

「美聯筍盤APP」首五個月瀏覽量按年上升逾22%

另外，美聯又表示，旗下「美聯筍盤APP」於華為應用程式市場的累計下載量突破14萬次，亦華為終端BG亞太地區部頒發「2026年度傑出生態合作夥伴獎」。

美聯集團副主席黃靜怡對企業獲獎表示榮幸，並指出該獎項充分肯定了集團在房地產科技應用及數碼營銷戰略方面的階段性成果。2026年首五個月，美聯物業官網及「美聯筍盤APP」的瀏覽量按年上升逾22%，創下自2020年以來同期新高。

美聯集團副主席黃靜怡（左二）

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