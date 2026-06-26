連升7個月兼創新高！差估署5月私樓租金微升0.34%　今年累漲1.8%

據差估署最新資料，2026年5月份私樓租金指數報204.1點，較4月時的203.4點，按月升0.34%，再創歷史新高紀錄，連升7個月。今年租金指數累升1.8%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報208點，按月升約0.34%；大型單位（D、E類）報158.9點，按月升約0.63

D類單位逾千呎單位租金升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報220.6點，按月表現持平；B類單位（431至752平方呎）報203.6點，按月升0.64%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報175.5點，按月升約0.17%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報165點，按月升約0.73%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報146.6點，按月升約0.41%。

2026年5月份私樓租金指數報204.1點，按月升0.34%，連升7個月。

料今年租金升最多5%

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，「校網效應」會繼續支持大、中、小學校網區的各類租務需求，料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3至5%。

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