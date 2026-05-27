差估署：4月租金指數續創新高　報203.4點　今年累升1.45%

據差估署最新資料，2026年4月份私樓租金指數報203.4點，較3月時的202.2點，按月升0.59%，再創歷史新高紀錄，連升6個月。今年租金指數累升1.45%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報207.3點，按月升約0.58%；大型單位（D、E類）報157.9點，按月升約1.15%。

D類單位租金按月升最多

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報220.9點，按月升0.50%；B類單位（431至752平方呎）報202.0點，按月升0.45%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報174.9點，按月升約1.22%。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報164.1點，按月升約1.36%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報145.5點，按月升約0.83%。

奧雅納董事、東亞區資產管理負責人王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，「校網效應」會繼續支持大、中、小學校網區的各類租務需求，料2026年租金走勢繼續平穩向上，按年再升3至5%。

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