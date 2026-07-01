內地生預繳一年25.8萬租KENNEDY 38開放式戶　呎租94元創屋苑新高

堅尼地城KENNEDY 38近日錄得高價租務成交，一個開放式單位新近以每月2.15萬元租出，實用呎租高達94.3元，創屋苑入伙以來呎租新高。新租客為內地生，並「一炮過」預繳全年租金。



中原地產西半山堅道分行分區營業經理鄭煜表示，成交單位為KENNEDY 38高層H室，實用面積228平方呎，開放式間隔，向東南望市景及山景，以每月2.15萬元租出，呎租94.3元，創屋苑呎租新高。

內地生一炮過年付 鍾情新樓近校園

新租客為內地生，心儀單位全新入伙，且鄰近校園方便上學，決定以先付一年租金方式承租。

業主3月買入 收樓即租出 享3.5厘回報

業主於2026年3月以740萬元購入單位，收樓不久即迅速租出，享約3.5厘租金回報。

西環新晉物業KENNEDY 38。

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