嶺大內地生鍾情龍床盤　預繳逾10萬租菁雋納米戶　心儀租金門檻低

步入暑假租務旺季，不少內地生積極來港租盤。屯門納米盤菁雋一伙低層開放式單位，實用面積僅166平方呎，最新以每月8,800元售予一名嶺大內地生，該內地生租客更「一炮過」預繳全年租金共10.56萬元，呎租為53元。



祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述所錄成交單位為菁雋低層2室，實用面積166平方呎，採開放式間隔。

代理透露，該租客鍾情單位附設企理裝修，可即租即住，加上開放式戶型租金門檻相對較低，且毋須與他人合租，私隱度較高，遂便決定以月租8,800元承租單位，並一次過預繳一年租金涉及金額10.56萬元，實用呎租為53元。

業主享3.7厘回報

另外，若以業主於2019年以約282.5萬元的購入價計算，該單位的租金回報率達3.7厘。

↓↓菁雋低層2室↓↓

屯門菁雋。（資料圖片）

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