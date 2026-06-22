嶺大內地生鍾情龍床盤 預繳逾10萬租菁雋納米戶 心儀租金門檻低
撰文：李煥好
出版：更新：
步入暑假租務旺季，不少內地生積極來港租盤。屯門納米盤菁雋一伙低層開放式單位，實用面積僅166平方呎，最新以每月8,800元售予一名嶺大內地生，該內地生租客更「一炮過」預繳全年租金共10.56萬元，呎租為53元。
祥益地產高級分行經理古文彬表示，上述所錄成交單位為菁雋低層2室，實用面積166平方呎，採開放式間隔。
代理透露，該租客鍾情單位附設企理裝修，可即租即住，加上開放式戶型租金門檻相對較低，且毋須與他人合租，私隱度較高，遂便決定以月租8,800元承租單位，並一次過預繳一年租金涉及金額10.56萬元，實用呎租為53元。
業主享3.7厘回報
另外，若以業主於2019年以約282.5萬元的購入價計算，該單位的租金回報率達3.7厘。
↓↓菁雋低層2室↓↓
麥明詩家族沽「龍床盤」菁雋開放式戶 213.8萬易手 7年升值12%「龍床盤」屯門菁雋141呎戶減租五百蚊、終8000元租出 回報4.9厘住港姐麥明詩隔籬？內地客222萬購「龍床盤」菁雋 上手蝕兩成走龍床盤菁雋今年至少18宗蝕讓 低層開放式220萬蝕沽、2年蒸發兩成屯門菁雋174呎「龍床盤」203萬沽 上手蝕26% 收租客回報料4.7厘
01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。