新盤爆旺｜上半年成交量1.15萬宗創7年新高　Sierra Sea奪雙冠王

本港樓市自2024年全面撤辣後，積壓多年的購買力全面爆發。在本地剛需與內地南下資金雙重推動下，2026年上半年一手市場錄得逾1.15萬宗成交，連升四年，創七年新高，總成交金額逾1,400億元，較去年同期大增近七成，可謂量價齊飛。



一手成交僅次2019年 創一手例後歷史次高

綜合市場統計，上半年一手成交僅次於2019年上半年的約1.16萬宗，成為2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來的歷史次高水平。期間更罕見地連續三個月錄得逾2,000宗銷售，屬2019年以來首見。

貨尾降至不足1.7萬伙 較高位大減兩成

隨著一手交投暢旺，發展商貨尾消化速度明顯加快。截至6月，一手庫存降至不足1.7萬伙，較高位大減逾兩成。

Sierra Sea賣1472伙套92億 屬上半年新盤「雙料冠軍」

新地 (0016) 旗下西沙Sierra Sea 2A及2B期，上半年共售出1,472伙，屬期內全港唯一銷量突破千伙的新盤，涉及金額92.03億元，奪得上半年「銷量王」兼「吸金王」 寶座。發展商指項目銷售「全城熱搶，閃電沽清」，連同過往期數共12輪公開銷售均即日沽清，至今共售逾3,000伙，套現逾170億元。。發展商續指 , 不少向隅客流向屋苑二手市場，樓價升幅亦見驚人，有單位於二手市場轉售，持貨短短一年大賺約五成。

新地 (0016) 旗下西沙Sierra Sea 2A及2B期 , 奪上半年「銷量王」兼「吸金王」 寶座。

將軍澳海堤灣I 819宗排第二 紅磡首岸654宗列第三

緊隨其後的是信置等發展的將軍澳海堤灣I，以819宗成交位列次席，套現72.64億元；紅磡首岸（654宗，55.58億元）、土瓜灣壹沐（553宗，37.35億元）及啟德海灣（458宗，39.35億元）分列第三至五位。

6月成交不足900宗 結束連續16個月破千宗紀錄

消息指 , 一手市場經歷連續16個月「月月千宗」高速消耗後，短期購買力難免透支。6月份一手交投明顯減速，全月成交不足900宗，正式中斷了連續破千宗的強勢紀錄。

中原陳永傑：短暫回氣屬正常 下半年近萬伙蓄勢待發

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，市場短暫「回氣」調節屬正常現象。展望下半年，隨着人才來港及撤辣效應持續，置業需求將繼續釋放，估計下半年潛在一手供應量近1萬伙，全年一手成交料達2萬伙。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

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