西沙SIERRA SEA兩房635萬沽　不足一年大幅升值41%

二手樓市由低位反彈，部份熱門新入伙盤更錄得短時間內大幅升值的個案。近年入伙的西沙SIERRA SEA，屋苑一伙兩房戶以635萬元沽出，原業主持貨11個月，帳面大賺41.4%。



中原地產馬鞍山分行資深區域營業經理胡耀祖表示，近日整體交投氣氛向好，西沙SIERRA SEA最新成交個案為1A(2)期5座中層B室，實用面積422平方呎，兩房間隔，開價約660萬元，議價後以635萬元易手，實用平均呎價15,047元。

新買家見單位間隔合用，居住環境舒適，即決定入市單位自用。

2025年買入價449萬

據了解，原業主於2025年5月以449萬元購入單位，持貨11個月，是次轉手帳面獲利186萬元離場，單位期內升值約41.4%。

而計及買入時的印花稅6.735萬元，以及賣出時佣金開支6.35萬元，實際所賺金額約173萬元。

西沙SIERRA SEA

Sierra sea 2A

Sierra sea 1期

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