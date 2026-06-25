西沙SIERRA SEA「炒上炒」一房458萬沽　一年兩度轉手、累升四成

二手樓炒風持續升溫，西沙SIERRA SEA出現「炒上炒」。該屋苑一伙一房單位最新以458萬元沽出，原業主持貨僅4個月，帳面獲利約58萬元，升值約14.5%。該單位最早於2025年5月以325.6萬元一手沽出，其後再於2026年2月以400萬元短炒轉手 , 意味單位在短短1年內先後兩度轉手，累積升值逾四成。



市場消息指，成交單位為SIERRA SEA 1A期5座低層G室，實用面積301平方呎，屬一房間隔，以458萬元易手，實用呎價約15,216元。

一年內兩度轉手 累升逾40%

據資料顯示，該單位最早於2025年5月由發展商以325.6萬元一手賣出。約8個月後（2026年2月）即以400萬元短炒轉手，一手買家帳面獲利約74.4萬元，升值約23%。

最新二手買家持貨僅4個月，即以458萬元沽出，帳面獲利約58萬元，升值約14.5%。短短一年內，單位由325.6萬元炒至458萬元，累積升值逾40%。

SIERRA SEA 1A期5座低層G室，實用面積301平方呎，屬一房間隔。（代理相片）

SIERRA SEA 1A期5座低層G室，實用面積301平方呎，屬一房間隔。（代理相片）

SIERRA SEA 1A期5座低層G室，實用面積301平方呎，屬一房間隔。（代理相片）

銀碼細易轉手 短炒成本低

業內人士分析指出，SIERRA SEA短時間內接連錄得短炒成交，一方面受惠於今年上半年整體樓價升約一成，另一方面則因單位銀碼相對較細，投資者轉手交易成本較低，令短炒獲利空間增加。

同屋苑早前亦錄短炒 三房一年賺141萬

SIERRA SEA同屋苑早前亦錄得短炒成交。1B期第3座中層G室，實用面積444平方呎，以650萬元轉手，原業主於2025年5月以508.8萬元一手購入，帳面獲利約141.2萬元。

西沙SIERRA SEA (黃祐樺攝）

西沙SIERRA SEA。

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