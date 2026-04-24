新入伙盤再錄短炒　西沙SIERRA SEA兩房860萬沽　11個月升值28%！

近日整體交投氣氛向好，新入伙盤再錄短炒成交。西沙SIERRA SEA一伙兩房單位，最新以860萬元成交，呎價約16,196元。原業主於2025年一手購入單位，持貨11個月，帳賺186萬元或約27.6%。若扣減入市成本，料實賺約157.2萬元。



中原地產資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交單位為SIERRA SEA 1A(2)期5座高層A室，實用面積531平方呎，屬兩房間隔。據悉，原業主開價約875萬元，經買家議價後以860萬元易手，呎價約16,196元。據悉，該新買家為換樓客，見單位間隔合用，居住環境舒適，即決定入市單位自用。

持貨不足一年 單位升值近28%

資料顯示，原業主於2025年5月以674萬元向發展商一手購入單位，持貨11個月，是次轉手帳面獲利186萬元離場，單位期內升值約27.6%。若扣減印花稅等入市成本，料該業主實賺約157.2萬元。

成交單位為SIERRA SEA 1A(2)期5座高層A室，實用面積531平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

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