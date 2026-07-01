3億贖回要求已完成90%　槓桿創新低　盛滙李根興下半年再集資買舖

面對過去一年市場波動及投資者贖回需求，盛滙商舖基金管理團隊今日（1日）宣布，基金流動性管理取得重大實質進展，贖回餘額已降至2024年7月以來最低，同時財務槓桿比率同步創下歷史新低，標誌著基金正式步入「主動增值布局」的新階段。



基金創辦人李根興表示，隨著贖回壓力大幅釋放及槓桿降至最低，基金已具備條件，專注於發掘市場錯價機會。基金對香港核心區商舖的長遠價值充滿信心，並將繼續以審慎而進取的態度，為基金持有人爭取最佳回報。又透露下半年內再度舉行集資活動，為購入更優質物業做好充分準備。



3億贖回要求 完成度達約90%

基金自開放贖回期以來，已累計完成合共超過3億港元的贖回要求，整體完成度高達約90%。目前尚待處理的贖回餘額僅剩約3,000萬港元，為近2年以來最低水平。管理層明確表示，將「克盡己職」，目標於短期內完成餘下贖回安排，徹底消除市場對流動性的疑慮。

今年上半年沽7舖、套現1.15億

為應對贖回及優化資產結構，基金於2026年上半年成功出售7個商舖物業，合共套現1.15億港元。尤其自5月中旬起，市況明顯回穩，成交價格反映在銀行收緊按揭的環境下，市場對優質舖位仍具強勁承接力，充分證明基金的資產變現能力穩健，並未受信貸收緊影響。

盛滙商舖基金管理團隊創辦人李根興。（張浩維攝）

淨負債比率5.96% 財務狀況極度健康

隨著上述物業成交陸續完成，基金銀行貸款將進一步壓縮至約4,500萬港元。扣除可作還款的現金後，淨負債比率 (Net Debt Ratio) 為5.96%，為2020年以來最穩健水平。在銀行信貸極為保守的市況下，基金仍能維持極為健康的資產負債表，抗風險能力與財務緩衝空間顯著增厚。事實上，基金自2019年成立起６年間均每季向投資者派發股息，至今已合共派發超過2.3億港元股息予投資者 ( 按每100元基金單位，已累積派息$32.2）。

盛滙商舖基金旗下銅鑼灣波斯富街寶明大廈地下D舖，建築面積約740平方呎，目前叫價3,500萬元。（資料圖片）

李根興個人投資份額一直維持逾三成

上半年，基金審慎購入軒尼詩道111號地舖，收購資金來自李根興及新認購基金的投資者。而基金創辦人李根興個人投資份額一直維持佔該基金逾三成，以實際行動展現對香港舖市的信心。

展望下半年，基金策略將轉向主動換貨，致力將持倉優化為更具升值潛力的優質商舖組合，為投資者創造更高長線回報。管理層同時透露，下半年內再度舉行集資活動，為購入更優質物業做好充分準備。

盛滙商舖基金管理團隊創辦人李根興。（羅國輝攝）

今年3月份已率先重新入市灣仔地舖

事實上，近年屢錄蝕讓個案的盛滙商舖基金創辦人李根興，在今年3月份已重新入市，當時以1,188萬元購入灣仔軒尼詩道地舖。值得留意，該基金上一次入市已追溯至2024年，即是次屬相隔兩年後再入市買貨。

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