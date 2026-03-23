相隔兩年再入市！盛滙李根興1188萬買灣仔地舖　長情業主賺134倍

近年屢錄蝕讓個案的盛滙商舖基金創辦人李根興，新近重新入市，以1,188萬元購入灣仔軒尼詩道地舖。值得留意，該基金上一次入市已追溯至2024年，即是次屬相隔兩年後再入市買貨。



相關舖位為灣仔軒尼詩道111號舖，面積720平方呎，成交價1,188萬元，呎價約16,500元。該舖現由兩餸飯店租用，月租約3.5萬元，回報率約3.5% 。

長情業主1961年買入價僅8.8萬

據了解，原業主早年於1961年以8.8萬元購入上述舖位，即持貨65年獲利約1,179.2萬元，升值134倍。

盛匯商舖基金李根興表示，基金上一次入市已追溯至2024年，即是次屬相隔兩年後再入市買貨。他解釋，重新入市主要因為其價格吸引，地段屬於灣仔核心飲食人流旺的地段。他預計，日後舖位月租水平可望提升至每月5萬至6萬元。

核心區業主開始反價 銀行亦工商舖貸款感興趣

對於舖位市場走勢，他認為核心位置好多業主已開始反價，對後市有信心，而中東出現戰爭，他認為反而是最好講價時機，深信戰事應不會打久，反而中東好多錢流入香港。除此之外，他指現在銀行開始對工商舖感興趣做貸款， 只要真正放水，市況就會更好。

基金獲新資金投入 今年買10至15間舖、涉2至3億

他又透露，盛滙商舖基金自2016年成立以來已買入133間香港街舖，賣出當中98間，涉資37.6億元。 雖然近年市差停了買舖兩年，大部分基金贖回已應付，加上再有新資金投入基金，因此基金會繼續入市撈底，又指多間舖位正洽購中，今年目標買入總價值約2億至3億元的舖位物業，料涉及約10至15間。

李根興又指，目前很多商舖售價已由高位下跌逾七成，預期核心區舖售價已觸底，今年回升約3至5%，租值回升約5至8%。 民生區始終受北上消費及網購，表現較平穩，今年在低位徘徊。