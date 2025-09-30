大角咀道地舖670萬沽　投資者高位接盛滙基金貨　6年帳蝕45%

大角咀地舖再錄蝕讓個案。大角咀道87至93號千歲大廈地下一個舖位新近以約670萬元沽出，原業主於2019年初向盛滙商舖基金買入該舖位，持貨6年帳面蝕讓550萬元離場，舖位貶值45%。



市場消息透露，上述舖位為大角咀道87至93號千歲大廈地下H8號舖位，面積約150平方呎，以約670萬元沽出，成交呎價約4.4萬元。該舖位現由食肆以每月約3.1萬元承租，回報率約5.5厘。

投資者2018年底1220萬向盛滙基金買入

資料顯示，盛滙商舖基金於2018年7月以1,000萬元購入上述舖位，其後於2018年12月以1,220萬元轉售予投資者，即持貨約半年短炒升值22%或220萬元。不過以最新成交價計算，當日高位接貨的投資者現以670萬元沽貨，持貨6年蝕約550萬元離場，期內大幅貶值約45%。

大角咀道87至93號千歲大廈。

值得留意，今年上半年在3個月內連環以蝕讓價沽售10間舖位的盛滙商舖基金創辦人李根興，踏入下半年後再度蝕讓沽舖，該基金在8月份以640萬元售出大角咀合群街地舖，持貨4年帳面蝕510萬元或44.3%，亦成為該基金今年最大蝕幅個案。