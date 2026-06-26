盛滙基金劈8340萬放售11舖　李根興：憂五至十年都「返唔到家鄉」

商舖投資者李根興創立的盛滙商舖基金，近年屢現沽貨「見血」個案。而該基金再有新動作，一口氣將旗下11個舖位劈價求售，折讓金額由190萬至2,250萬元不等，合共劈價8,340萬元，平均下調幅度約23%。當中以北角一個舖位「劈得最甘」，最新叫價大降2,250萬元，減幅逼近三成半。



對此，李根興回覆《香港01》指，劈價旨在保持基金流動性及應付投資者贖回。並直言，做基金最緊要「貨如輪轉」，寧願劈價套現讓投資者「拎錢走」，再轉戰市場其他「平靚盤」，亦不願死守舖位，「等五年十年都唔知返唔返到家鄉。」



該批劈價舖位分佈於北角、銅鑼灣、旺角等港九新界核心地段，總意向價由原先的3.64億元，狂縮逾8,340萬元至最新約2.8億元，整體減幅介乎7.9%至34.6%，平均下調幅度約23%。

盛滙商舖基金一口氣將旗下11個舖位劈價求售，折讓金額由190萬至2,250萬元不等，合共劈價8,340萬元，平均下調幅度約23%。（陳嘉碧攝/資料圖片）

北角英皇道舖叫價大降近三成半

若論劈價最狠的物業，則是北角英皇道165至175號公主大廈地下1、10至13號舖，建築面積約2,640平方呎。該舖原本索價6,500萬元，現時狠劈2,250萬元，最新叫價大降至4,250萬元，減幅逼近三成半。舖位目前由冰室以每月17萬元租用，按最新叫價計算，該舖之租金回報約有4.8厘。

北角英皇道165至175號公主大廈地下1、10至13號舖，建築面積約2,640平方呎。（資料圖片）

基金5000萬高位接貨 銅鑼灣舖料價瀉三成

至於潛在「流血」最嚴重的，要數銅鑼灣波斯富街寶明大廈地下D舖。該舖建築面積約740平方呎。該舖上月叫價3,800萬元，雖然今次只輕微減價約8%至3,500萬元，但基金早於2022年底斥資高達5,000萬元接貨。換言之，若最終以現時叫價易手，帳面將勁蝕1,500萬元，身價蒸發約三成。

銅鑼灣波斯富街寶明大廈地下D舖，建築面積約740平方呎。（資料圖片）

大方認劈價 憂五至十年亦難「返家鄉」

對此，盛滙商舖基金創辦人李根興回應《香港01》查詢時大方承認劈價，直言「無嘢㗎，幾年前買入，依家賣出去所以蝕」。他透露，基金此舉一方面是為了向市場彰顯流動性，即使部分物業要蝕讓亦會照樣出售，套現後可轉戰坊間其他「平靚盤」，另一方面則是為了應付投資者的贖回要求。

李根興：須沽舖讓投資者「拎錢走」

李根興坦言，作為基金，不能死守物業。而須對投資者負責，不能要人乾等。他指基金目前有近百名投資者，當有人提出贖回或面臨銀行收緊信貸時，就必須沽舖讓投資者「拎錢走」，「唔通同佢哋講唔准拎錢走，要等啲舖賺錢再拎錢走，咁咪死得，等五年十年都唔知返唔返到家鄉。」

李根興指基金目前有近百名投資者，當有人提出贖回或面臨銀行收緊信貸時，就必須沽舖讓投資者「拎錢走」。（羅國輝攝）

伺機物色新舖入市

他又將基金旗下商舖喻為「貨物」，認為基金運作與一般長線投資不同，基金屬「做生意」，因此最重要是「貨如輪轉」，故「高買低賣」也得認命。李根興笑指，今次會以平常心面對蝕讓，最重要是保持資金靈活度，有剩餘現金便會繼續物色新舖入市。

李根興認為，認為基金運作與一般長線投資不同。（張浩維攝）

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