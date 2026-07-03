兩港大內地生一炮過預繳30萬年租　承租西半山學士臺兩房戶

踏入暑期租賃旺季，西半山學士臺錄得內地生合租個案，該屋苑一伙兩房單位獲兩名港大內地生以每月2.5萬元承租，並一次過預繳一年租金，涉資30萬元。原業主於2008年購入，租金回報高達9.6厘。



中原地產西南區堅尼地城分區營業經理李子駿表示，成交單位為學士臺3座高層A室，實用面積531平方呎，屬兩房間隔，望山景，以每月2.5萬元租出，折合實用呎租約47元。

兩港大內地生合租 預繳一年租涉30萬

新租客為兩名港大內地生，鍾情單位價錢合理且鄰近校園，為便利新學年上學，決定以先付一年租金形式承租，涉資30萬元。

業主2008年313萬買入 持貨18年 回報9.6厘

原業主於2008年以313萬元購入單位，持貨18年，以現時月租2.5萬元計算，租金回報高達9.6厘。

西半山學士臺。

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