將軍澳基座商場5938萬沽　護老院營運商接貨　原業主一年賺918萬

民生區商場錄短線升值個案。將軍澳「翠嶺峰」基座商業部分以5,938萬元易手，原業主持貨僅約1年，帳面獲利918萬元，物業期內升值約18%。新買家為護老院營運商，業界人士指屬「內行人看時機」，趁商舖造價低潮「轉租為買」。



成交物業為翠嶺峰基座商業部分，包括地下及1樓共3個舖位，總實用面積約10,503平方呎，以5,938萬元易手，平均呎價約5,654元。

新買家為護老院營運商 業界指「轉租為買」成趨勢

新買家為葉映麟及丁燕麗，透過FRIENDLYHOME ASSET HOLDINGS LIMITED及KA MEI FENG SHENG LIMITED購入物業。其中，葉映麟為安老服務協會委員，本身是多間護老院的經營者，屬業界資深人士。

業內人士表示，隨著香港人口老化，護老院需求日益殷切。過去護老院經常面臨業主加租或逼遷，老人家搬遷是「大工程」。如今商舖造價「大插水」，有實力的營運商趁機「轉租為買」。

護老院物業回報吸引 租約長客源穩

業界人士指，比起一般零售舖位僅約4厘回報 , 安老院通常「租約長、客源穩定、老人家極少搬遷」, 回報往往高達逾8厘 。

原業主為福建同鄉會前會長家族 短炒一年賺918萬

原業主為高誠國際投資有限公司，股東包括香港福建同鄉會前會長柯孫培（已故）及其妻子謝燕川。該公司於2025年5月以5,020萬元入市，持貨僅約1年，帳面獲利918萬元，物業期內升值約18%。

將軍澳翠嶺峰。（李澤彤攝）

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