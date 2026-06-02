葵涌宏達工業中心單位1650萬易手　持貨8年貶值28%

工廈市場錄得蝕讓成交。葵涌宏達工業中心一個建築面積逾7,800平方呎的單位，以1,650萬元易手，原業主持貨8年，帳面貶值約28% , 每呎僅2,111元 , 較高峰期跌逾5成。



每呎僅2111元 新買家為醫療行業用家

市場消息指，該單位為宏達工業中心10樓13室，建築面積約7,816平方呎，成交價1,650萬元，平均呎價約2,111元。新買家從事醫療行業，屬用家入市。

原業主於2017年11月以2,290萬元購入上述單位，持貨約8年 , 帳面虧損約640萬元，物業期內貶值約28% 。

高峰期呎價4480元 現回落約53%

該廈於2018年6月錄得一宗4樓7室成交，建築面積約4,986平方呎，以2,233.7萬元易手，平均呎價高達4,480元。對比之下，最新成交呎價由高位回落約53%，反映工廈價格調整幅度顯著。

葵涌宏達工業中心

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