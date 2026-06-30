無懼舖市腰斬！7仔、粥舖撐起大角咀孖舖　3800萬易手逆市賺8.6%

差估署最新數據顯示，商舖售價指數較2018年的高位大幅回落近五成。惟民生舖市似乎未受影響，有個別舖位仍賺錢離場，涉及個案為大角咀埃華街兩個相鄰地舖，新近以共3,800萬元成交，平均呎價約17,273元。原業主持貨15年，帳賺300萬元或約8.6%。



涉及物業為大角咀埃華街67至87號大同新邨（大眾樓）K座地下2A號舖及K1號舖，屬鄰舖，各舖之建築面積約1,100平方呎，門闊皆為約16呎，門深皆為55呎。據悉，該兩鋪位最新以3,800萬元成交，即每間各1,900萬元，平均呎價約17,273元。

涉及物業為大角咀埃華街67至87號大同新邨（大眾樓）K座地下2A號舖及K1號舖，屬鄰舖。（網上圖片）

15年前3500萬連環吸納兩舖

資料顯示。原業主早於2011年8月以3,500萬元同時買入2A號舖及K1號舖，即持貨15年，該兩地舖期內升幅8.6%。

大角咀埃華街67至87號大同新邨（大眾樓）K座地下K1號舖。（網上圖片）

持15年升值8.6% 新買家享市價租金

據悉，上述商舖所在之樓宇樓齡52年。現有租客為「7 Eleven」及「大師傅粥品」。有市場人士指，若按差餉物估價署平均商舖租金回報3.9%計算，這兩間舖合共月租值為12.4萬元，即每間舖月租為6.2萬元，屬於市值水平。

大角咀埃華街67至87號大同新邨（大眾樓）K座地下2A號舖。（網上圖片）

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