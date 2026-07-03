CCL連升5周近3年新高！最新報160.77點　上半年樓價累升近12%

中原城市領先指數CCL最新報160.77點，按周升0.52%，是6月12日世界盃開幕當周的市況。樓價不斷向上突破，CCL連升5周共2.11%，升穿160點水平，創2023年9月初後近3年新高。今年上半年樓價最終升11.56%，升幅是創2018年上半年13.20%後8年以來最大，並大幅拋離2025年全年4.70%的升幅，高出6.86個百分點。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，惟中證監嚴打走資衝擊港股回落，發展商減慢推售新盤，二手業主態度強硬樓市拉鋸，近期成交量明顯減少，而且美國可能加息，相信樓價升幅將會收窄。展望CCL第三季目標上試165點，只要再升4.23點或2.63%便達到。



較歷史高位仍跌近16%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.95%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升19.19%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升18.34%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至15.98%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報162.19點，按周升0.43%。CCL（中小型單位）報160.78點，按周升0.50%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升3周，分別累升1.60%及1.62%，同創2023年8月底近3年新高。CCL（大型單位）報160.71點，按周升0.61%，連升4周共3.64%，指數創2023年10月底後逾2年半新高。

四區樓價呈三升一跌局面，九龍區私樓報161.13點，按周微跌0.10%。

四區樓價呈三升一跌局面

四區樓價，三升一跌。港島CCL_Mass報164.11點，按周升1.41%，連升3周共3.78%，指數創2023年8月中後近3年新高。新界西CCL_Mass報144.90點，按周升0.39%，指數創2023年10月初後逾2年半新高。新界東CCL_Mass報172.43點，按周升0.15%，指數創2023年9月初後近3年次高。九龍CCL_Mass報161.13點，按周微跌0.10%，指數仍為2023年7月初後近3年次高。

上半年八大樓價指數全線齊升

2026年上半年八大樓價指數全線齊升，有6個的升幅逾一成。CCL累升11.56%，CCL Mass升11.72%，CCL（中小型單位）升11.56%，CCL（大型單位）升11.53%，港島升17.09%，九龍升11.33%，新界東升8.71%，新界西升9.17%。港島樓價升幅明顯跑贏大市。

上半年八大樓價指數全線齊升。

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