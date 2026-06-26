CCL報159.94點連升4周　創三年新高　料下季後期升幅放緩

中原城市領先指數CCL最新報159.94點，按周升0.57%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，短期樓價升勢持續，CCL連升4周共1.58%，向上迫近160點，創2023年9月初後146周（近3年）新高。



不過，自5月底中證監嚴厲打擊非法跨境投資，港股不斷受壓下挫，而且一手新盤銷售開始減慢，二手亦出現拉鋸，加上市場憂慮美國加息，樓市氣氛轉趨觀望，料第三季後期樓價升幅將放緩。CCL第三季目標挑戰165點，現時相差5.06點或3.16%。



較2021年歷史高位仍跌18.33%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升18.33%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升18.57%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升17.72%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至16.41%。

中原城市領先指數CCL最新報159.94點，按周升0.57%。（中原數據）

四區樓價二升二跌

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報161.50點，按周升0.61%。CCL（中小型單位）報159.98點，按周升0.43%。CCL Mass及CCL（中小型單位）齊升2周，分別累升1.17%及1.11%，同創2023年9月初後146周（近3年）新高。CCL（大型單位）報159.73點，按周升1.25%，連升3周共3.01%，指數創2023年10月底後139周（逾2年半）新高。

四區樓價，港九市區升，新界兩區跌。港島CCL_Mass報161.83點，按周升1.12%，連升2周共2.34%，指數創2023年9月底後143周（逾2年半）次高。九龍CCL_Mass報161.29點，按周升1.31%，指數創2023年7月初後154周（近3年）新高。新界東CCL_Mass報172.18點，按周跌0.38%，終止2周連升，指數仍為2023年9月初後145周（逾2年半）次高。新界西CCL_Mass報144.34點，按周跌0.24%，指數仍為2023年10月初後141周（逾2年半）第3高。

CCL今年暫時累升10.98%

2026年計，八大樓價指數有6個的升幅逾一成。CCL暫時累升10.98%，CCL Mass升11.24%，CCL（中小型單位）升11.00%，CCL（大型單位）升10.85%，港島升15.46%，九龍升11.44%，新界東升8.55%，新界西升8.75%。

2026年計，八大樓價指數有6個的升幅逾一成。（資料圖片）

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