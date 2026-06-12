CCL按周升0.11%　今年樓價升近一成　料第四季加息、樓價升勢放緩

中原城市領先指數CCL最新報158.12點，按周升0.11%。銀行調高小額貸款回贈，利好樓市，加上新盤銷情良好，二手交投亦保持活躍，CCL連升2周共0.43%，進一步升穿158點，再創2023年9月底後逾2年半新高。CCL只要再升6.88點或4.35%，便會到達第三季目標165點。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓價今年暫累升近一成，並已較去年低位回升近兩成，美伊戰事前景未明，環球股市波動，恒指曾一度失守24,000點關口，憂慮中證監收緊跨境投資政策，而且聯儲局第四季可能轉向加息，或影響未來樓價升勢放緩。



較2021年8月歷史高位跌幅17.36%

自2025年5月拆息回落，樓價轉勢見底回升，再加上去年本地銀行兩次減息刺激，CCL較去年5月H按息再度低於封頂息當周的135.16點低位累升16.99%。CCL較2025年3月財案前134.89點低位升17.22%，較2024年9月首次減息前135.86點低位升16.38%，較2021年8月191.34點歷史高位跌幅收窄至17.36%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報159.63點，按周跌0.30%，終止3周連升。CCL（中小型單位）報158.22點，按周跌0.17%，連升10周後回軟。CCL Mass及CCL（中小型單位）同樣仍為2023年9月初後逾2年半次高。CCL（大型單位）報157.64點，按周升1.66%，結束2周連跌，指數創2023年11月中後逾2年半次高。

新界東CCL_Mass報171.55點，按周升1.26%，指數創2023年9月中後逾2年半新高。

四區樓價呈二升二跌局面

四區樓價連續3周二升二跌。新界東CCL_Mass報171.55點，按周升1.26%，指數創2023年9月中後逾2年半新高。九龍CCL_Mass報159.39點，按周升0.32%，連升2周共2.07%，指數創2023年8月初近3年新高。

新界西CCL_Mass報143.56點，按周跌0.75%，結束5周連升，指數仍為2023年10月底後逾2年半第3高。港島CCL_Mass報158.13點，按周跌1.89%，連跌3周共2.85%，指數仍為2023年10月底後逾2年半第6高。

CCL暫時累升9.72%

2026年計，CCL暫時累升9.72%，CCL Mass升9.95%，CCL（中小型單位）升9.78%，CCL（大型單位）升9.40%，港島升12.82%，九龍升10.13%，新界東升8.15%，新界西升8.16%。

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