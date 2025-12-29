洪水橋片區涉3幅住宅地、3幅產業地　地價75%可在3年內繳付

發展局局長甯漢豪今日（12月29日）下午4時30分就2026年1月至3月賣地計劃及洪水橋片區招標安排會見傳媒。



記者會重點

●洪水橋片區涉3幅住宅地、3幅產業及科技園用地

●洪水橋片區彈性地價繳付安排 地價75%三年內付清、期間免息

●期望產業園公司自給自足、不需經常問政府拿注資

●本財政年度四季合共供應15,750伙，超過全年賣地目標約20%

●下季賣地計劃推2幅住宅地共670伙，港鐵將推錦上路站2期項目，涉及1,290伙，市建局將推啟德沙浦道項目，涉及810伙，綜合各個來源新一季提供合共2,960伙

發展局局長甯漢豪。（黃浩謙攝/資料圖片）

16:50 關於公司董事局成員及行政總裁條件，甯漢豪指需要至明年年初進行總裁招聘時公佈。但她透露，總的而言是要對產業園一類工業活動的運作，及如何構建產業園，即除軟硬件的建設之外，需要有眼光，希望為香港未來產業發展起領先作用。但現階段定硬指標太早，將等董事會向政府提交計劃時再深化相關要求。

期望產業園公司自給自足、不需經常問政府拿注資

16:45 產業園公司負責管理洪水橋約23公頃土地，當中8公頃為熟地。政府提供的起始資金，其中很大一部分將用作產業園公司於明年年中在該熟地上進行硬件的興建工作，以及公司營運團體開支。

甯漢豪強調，長遠而言對產業園公司的財政狀況期望，是做到自給自足，不需要經常問政府拿注資。故除了起始資金，公司應透過營運取得收入，如需要資金，可考慮在市場借貸，成為公司財政來源。

洪水橋片區涉3幅住宅地、3幅產業及科技園用地

16:37 洪水橋片區發展將於明日（30日）展開招標，首個招標片區意義重大。項目總面積高達11公頃，包括3幅住宅地及3幅產業及科技園用地，提供3,100伙，以及多達28萬平方米產業樓面。項目採用「雙信封制」，地價佔比約30%，非價格建議佔比70%，招標期六個月，截至2025年7月初。

彈性地價繳付安排、地價75%三年內付清、期間免息

地價繳付方面，局方推彈性地價繳付安排。片區地價中標者，可於招標結果公佈後28日內繳付至少25%地價，其餘最多75%地價可以招標結果公佈後三年內付清，期間免息。另外，政府容許土地業權人主要交回政府於北都已授權徵收的土地，以抵銷地價，地政總署將於明日公佈合資格的用地。

發展局：下季賣地計劃推2幅住宅地共670伙 全年供應超標20%

16:30 甯漢豪表示，下一季（2026年1月至3月）將以招標形式推出2幅中小型住宅地皮，涉及670伙，分別為牛頭角住宅地皮470伙，以及筲箕灣東大街住宅地皮200伙。

甯漢豪又指，港鐵將推錦上路站2期項目，涉及1,290伙，市建局將推啟德沙蒲道項目，涉及810伙。另私人發展及重建2個項目涉及190伙。即綜合各個來源新一季提供合共2,960伙。

至於本財政年度四季合共可15,750伙，超過全年賣地目標13,200伙的約20%。

發展局局長甯漢豪於早前10月份表示，計劃先為洪水橋「片區」於今年年底進行招標，而另外兩個「片區」則計劃於明年陸續推出。又指正因應市場意見，調整洪水橋「片區」的相關安排和要求，包括將私營房屋住宅用地由2幅增至3幅，以及取消要求投標者興建一條主要道路以減少建設公共設施的要求，增加項目的盈利能力。

又指政府正考慮在標書提供選項，讓願意參與建設片區內更多產業用地的投標者，在「雙信封制」的招標模式下為此額外承擔而獲得分數。另外，政府正考慮提供較長的建築規約，以及較有彈性的地價繳付安排，包括分期支付。年底招標時會公布最終安排。

採用「雙信封制」招標，將綜合考慮非價格和價格建議，並按個別情況制訂評審的比重和元素。