鰂魚涌FINNIE錄首宗二手！24孝父母600萬買一房畀子女自用｜多圖

樓市氣氛回暖，鰂魚涌FINNIE最新錄得首宗二手成交。有二十四孝父母睇中鰂魚涌發展潛力，斥資600萬元買入區內半新盤FINNIE中層一房單位予子女自用，呎價24,490元。



中原地產分行經理梁嘉駿表示，是次成交為鰂魚涌FINNIE中層A室，實用面積245平方呎，屬一房間隔，向東南，望開揚山景，新近以600萬元沽出，呎價24,490元。至於，新買家為家長客，因鍾情且交通便利，且看好區內發展潛力，遂決定入市給予子女自用。

2024年買入價503.7萬 升值近兩成

據悉，原業主則於2024年8月以503.7萬元一手購入單位，持貨至今一年半，是次轉手帳面獲利96.3萬元，單位期內升值近兩成。

↓↓鰂魚涌FINNIE中層A室↓↓

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