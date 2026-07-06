投資客棄定存轉「買磚頭」收租　斥395萬買屯門OMA OMA兩房戶

銀行定存息口持續處於低位，有投資者決定「棄定存轉買磚頭」。屯門OMA OMA一伙兩房單位，獲區內投資客以395萬元承接，擬作收租用途，實用呎價約8,681元。



利嘉閣地產青山公路豪宅分行高級經理黃錦鵬表示，成交單位為OMA OMA 2B座低層D室，實用面積約455平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，望山景，以395萬元成交，呎價約8,681元。

業主減價33萬 買家僅需付100元印花稅

據了解，業主原先叫價428萬元，議價後累減33萬元，終以395萬元成交。新買家為區內投資者，原居於同屋苑，熟悉周邊環境，計劃將定存資金轉為買樓收租。買家料僅需支付100元印花稅，屬低成本入市。

成交價較銀行估價低9.8%

資料顯示 ，該單位網上銀行估價約438萬元，最終成交價395萬元，低出約43萬元，買家以低於估價水平承接。

屯門OMA OMA。

原業主2019年516.4萬買入 持貨7年蝕121.4萬

原業主於2019年以516.4萬元一手購入樓花單位 ，持貨至今約7年，現以395萬元沽出，帳面虧損約121.4萬元，物業期內貶值約23.5%。

OMA OMA放盤約9個 入場費390萬起

黃錦鵬補充，OMA OMA目前放盤量約9個，入場費由約390萬元起。

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