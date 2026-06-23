有感供平過租！同屋苑租客「棄租轉買」　465萬買屯門景新臺兩房

租務市場暢旺 , 租金持續上升，屯門近日有租客因有感供樓較租樓划算，決定「棄租轉買」入市做業主，擲465萬元買入屯門景新臺有一伙兩房單位。原業主持貨約9年，轉手帳面獲利55萬元。



祥益地產區域董事袁思賢表示，成交單位為景新臺1座高層G室，實用面積484平方呎，屬兩房兩廳間隔，在自由市場以465萬元沽出，呎價約9,607元，屬市價成交。

屯門景新臺。

新買家為租客 見供樓較租樓划算決定入市

至於，新買家為同屋苑租客，因有感租金持續上升，供樓較租樓划算，又認為熟悉該區無須重新適應及見屋苑樓齡較新且單位屬高層，經計算後決定買樓做業主。

持貨10年帳面獲利55萬

原業主於2016年在自由市場以410萬元購入，持貨至今約10年，是次帳面獲利55萬元，單位期內升值約13.4%。

屯門景新臺。

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