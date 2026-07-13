換樓客1800萬購鰂魚涌逸樺園高層三房戶　原業主大賺逾千萬

鰂魚涌逸樺園一個高層三房單位，新近獲區內換樓客以1,800萬元承接，實用呎價約21,924元。原業主於2009年購入，持貨約17年，帳面大賺1,100萬元，物業升值近1.6倍。



利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭表示，成交單位為逸樺園2座高層F室，實用面積約821平方呎，屬3房1套連儲物室間隔，外望山景，業主原以1,950萬元放售，議價後減價150萬元，以1,800萬元沽出，折合實用呎價約21,924元。

區內換樓客即睇即買 鍾情間隔寬敞

新買家為區內換樓客，心儀單位間隔寬敞，能為小朋友提供足夠活動空間，且位處高層，光猛開揚，加上區內民生設施齊全，睇樓後即時洽購。

成交價低估價近百萬

資料顯示，該單位銀行估價約1,898萬元，惟最終成交價1,800萬元，較估價低出約98萬元。

鰂魚涌逸樺園。

原業主2009年700萬買入 持貨17年大賺逾千萬

原業主於2009年以約700萬元購入單位，持貨約17年，帳面獲利約1,100萬元，物業期內升值約1.6倍。

屋苑約32個放盤 入場費1300萬起

吳玉蘭補充，該屋苑現時約有32個單位放盤，入場售價約由1,300萬元起。

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