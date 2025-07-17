區內客1488萬購鰂魚涌逸樺園三房　長情業主持貨21年大賺1035萬

鰂魚涌逸樺園一位沙士貨轉手成功大賺千萬元，一伙三房單位最近以1,488萬元沽，原業主持貨長達21年，是次轉手大賺1,035萬元，單位升值2.3倍。



利嘉閣地產聯席董事吳玉蘭稱，上述單位爲一座中層F室，實用面積約821平方呎，屬三房一套連儲物室間隔。原業主最初開價1,650萬元，經議價後最終減至1,488萬元沽出，實用呎價爲18,124元。

+ 1

新買家已鍾情該物業 轉手後單位升值2.3倍

據了解，新買家爲區內客，對逸樺園物業已情有獨鍾，加上間隔實用，且景觀開揚，便立刻與業主進行洽購。根據匯豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約1,458萬及1,522萬元，即最新成交價較兩間銀行估價分別高出約2.0%及低約2.2%，與售出價相若。

原業主於2003年以約452.9萬元買入單位，持貨長達21年，帳面大幅獲利1,035萬元，單位升值逾2.3倍。

↓↓逸樺園1座中層F室單位↓↓