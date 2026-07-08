銀主急走貨！油塘曦臺三房銀主盤1294.5萬蝕沽　五年慘蝕逾7球

二手交投暢旺，銀行加速沽貨。油塘曦臺一伙三房銀主盤新近以1,294.5萬元沽出，呎價16,283元。上手業主於2021年以約2,051萬元購入，當時呎價高達25,800元，最終5年帳面蒸發757萬元或37%離場。



是次成交為曦臺1座高層B室，實用面積約795平方呎，屬三房間隔，可望鯉魚門海景，屬銀主盤，在上月以1,294.5萬元沽出，呎價約16,283元。

5年前2051萬入市 終貶值37%離場

據知，原業主於2021年以約2,051萬元買入，呎價25,800元，惟早前淪為銀主盤，以是次成交價計，較5年前貶值約757萬或37%。

錄5宗帳面蝕讓 最勁5年輸逾四成

連同上述成交，參考曦臺今年1月至今，至少錄5宗帳面蝕讓個案，帳面蝕幅由15%至42%，當中最大一宗蝕讓為1座25樓B室，實用面積795平方呎，屬三房間隔，於今年1月以1,095萬元沽出，上手5年輸42%離場。

油塘曦臺。

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