情有獨鍾？「麻將館大王」石鑑輝家族增持譽林　累斥6231萬購7伙

樓市見底回升，吸引老牌家族入市投資。「麻將館大王」石鑑輝長子石炳祥新近斥1,550萬元，購入何文田譽林一伙低層三房單位，呎價23,628元。據知，石炳祥已於近兩年間合共斥資6,231.9萬元購入該屋苑7伙。



據成交記錄冊顯示，上述成交單位為譽林低層A室，實用面積656平方呎，採三房間隔，連約142平方呎平台，6月下旬以1,550萬元沽出，呎價23,628元。新買家採90天付款計劃 ，需在接納書的日期後90天內繳付樓價90%的餘款。

石鑑輝家族成員入市 累斥逾六千萬掃譽林7伙

至於新買家以「正祥投資有限公司（GENTIFF INVESTMENT LIMITED）」名義作登記，其股東及董事均包括「麻將館大王」石鑑輝之長子石炳祥。值得留意，石炳祥並非首次入手譽林。他自樓市全面撤辣後，已合共斥資6,231.9萬元購入該屋苑7伙住宅單位。

何文田譽林。

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