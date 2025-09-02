永義何文田譽林現樓示範單位曝光　貨尾將招標推售｜多圖

永義國際發展的何文田譽林今日（2日）首度開放現樓示範單位。項目推售至今已售出27伙，共套現2.9億元，佔可售單位約5成。項目部署剩餘的單位將以招標形式推出，部份特色單位於短期內開放予VIP買家參觀。



永義國際集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目推售至今已售出27伙單位，合共套現約2.9億元，平均呎價約21,000元，佔全部可售單位約5成。

而餘下的貨尾單位中有8伙已經以價單形式推出，其餘部署將以招標形式推出。招標出售的單位包括Penhouse大宅及部份高層特色單位，預計短時間內開放予VIP買家參觀。

而今日開放的示範單位位處17樓A室，實用面積1,386平方呎，三房連儲物室間隔。單位以淡雅色彩為主調，樓高3.5米。大廳以長型橫廳設計，佈局分明。客廳區域擺放大型米白色三座位梳化，配襯簡約線條設計的茶几及燈飾以及木紋地板。而飯廳擺放了六人餐桌，以及淺木色餐邊櫃。大廳一旁設有49平方呎的私人平台。客廳一大特色為設有轉角大型落地玻璃窗，提升室內採光及通風。

單位設有3個房間，其中一間睡房毗鄰私人平台，可擺放單人床、衣櫃及桌子。值得留意，最後房間兩邊均設有大型窗戶，與客廳同向享有加多利山開揚景觀。

另外單位設有兩個套房，其中主人套房面積寬闊，放置雙人大床後仍有空間放置大型衣櫃、書櫃、書桌及飾物櫃等，空間偌大。而主人浴室則以自色為主色調配以木色等和諧色系設計。另一個套房亦可享加多利山一帶景觀，放置了單人床、衣櫃及書桌仍不失空間感。

昆士蘭保險香港戰略合作及分銷部負責人傅秋虹表示，為配合項目消息，項目夥拍昆士蘭保險推出置業優惠。新買家可於指定單位半年內為單位選取不同的家居保險。