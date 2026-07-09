MINISO退場　莎莎45萬搶租旺角彌敦道地舖　租金兩年貴三成！

核心區舖位租務轉旺，再現「搶舖戰」。連鎖化妝品店莎莎（SaSa）以每月約45萬元預租旺角彌敦道一個地舖，較兩年前舊租約35萬元大幅上升近三成。



舖位為MINISO租用 月租約35萬

中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事黃新宇表示，是次租賃成交為旺角彌敦道580G至580K號彌敦中心地下G1至G2及G13號舖，建築面積約2,430平方呎，新近以45萬元租出，呎租約185元。據知，該舖現由名創優品MINISO在2024年起租用，月租約35萬元，租約在7月屆滿。

該舖現由名創優品MINISO在2024年起租用。

莎莎45萬預租 料李太租金回報2.8厘

消息指，上述舖位業主為資深投資者「兆安李太」，早前58萬元叫價放租，最終獲莎莎以45萬元預租，較叫價低約22.4%，仍較兩年前名創優品租用時高約29%。而事實上「兆安李太」於2008年以1.895億元購入該舖，以現時租金計算，回報率約2.8厘。

莎莎擴張步伐加快

莎莎近年積極擴充實體店，除了在啟德商場Airside及落馬州港鐵站開舖外，亦在旺角及尖沙咀一帶擴充，當中包括北京道環球商業大廈地舖，以及尖沙咀彌敦道太平洋大廈低層地舖。

連鎖化妝品店莎莎（SaSa）（黃永俊攝）

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