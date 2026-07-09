新地錦田新盤「芊御」首批120伙　折實均價14039元　入場393.1萬

新地（0016）旗下元朗錦田全新住宅項目「Garden Regency 芊御」公布首張價單，首批提供120伙，戶型涵蓋一房至兩房，入場393.1萬元起。首批折實平均呎價為14,039元。



首批120伙 戶型涵蓋一房至兩房

首批提供120伙，一房佔12伙、兩房佔108伙，實用面積由289至412平方呎，折實售價由393.1萬至587.8萬元，呎價12,852至14,795元。

錦上路柏瓏III2025年首推138伙 折實平均呎價13,938元

參考鄰近錦上路站新盤柏瓏III 在2025年10月首批推出的138伙，該批單位折實平均呎價13,938元，當時最平一房，折實售價466.62萬元。

柏瓏II在2022年5月首批推出的168伙，該批單位折實平均呎價17,898元，當時最平一房，折實售價625萬元。同樣柏瓏I 在2022年5月首批推出的168伙，該批單位折實平均呎價17,608元，當時最平一房，折實售價607.99萬元。

另位於錦田新盤山水盈在2021年4月首批推出的67伙，該批單位折實平均呎價10,973元，當時最平三房，折實售價906.8萬元。

2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

新地（0016）旗下元朗錦田全新住宅項目「Garden Regency 芊御」。

↓↓第3座12樓D室兩房經改動兩房示範單位↓↓

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