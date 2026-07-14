IT老闆沈嘉偉再掃中半山豪宅 !　豪擲4200萬購地利根德閣三房戶

二手交投雖見回落，惟名人買賣豪宅未見停步。息影女星邱淑貞丈夫、時裝品牌I.T集團老闆沈嘉偉及相關人士，新近斥4,200萬元購入中半山地利根德閣一個三房單位。原業主為星級髮型屋PRIVATE i SALON老闆張韻嫦等，持貨約29年，帳面大賺1,550萬元，物業升值約58%。



上述成交單位為地利根德閣第3座中層B室，實用面積1,602平方呎，屬3房1套間隔，成交價4,200萬元，折合呎價約26,217元。

買家公司董事包括沈嘉偉及姊妹 邱淑貞為股東之一

新買家為博沛有限公司（POPBEST LIMITED），公司董事包括邱淑貞丈夫沈嘉偉及其姊妹沈秀嫻、沈秀慧，而公司股東包括3WH LIMITED及一家海外註冊公司，3WH LIMITED股東包括邱淑貞及沈嘉偉胞弟沈健偉。

時裝零售商I.T集團創辦人沈嘉偉 (左) , 息影女星邱淑貞(右) 。（視覺中國）

沈嘉偉家族鍾情地利根德閣 曾三度購入同廈單位

沈嘉偉等人多年來鍾情地利根德閣。據資料顯示，沈氏等人早於1996年至2004年以同一公司名義，三度購入該廈第3座3個單位，作價1,200萬至2,585萬元。其中一個低層A室單位於2004年以1,200萬元購入，翌年即以1,550萬元售出，持貨逾一年，炒貴350萬元。

原業主為香港美髮王國PS Group創辦人 持貨29年帳賺58%

資料顯示，原業主以公司名義「EASTERN FAVOUR ENTERPRISES LIMITED」作登記，其公司董事為張韻嫦（Liza），即是香港美髮王國PS Group的創辦人，先後開設多間明星髮廊及美容美甲店，包括Private i等，熟客包括名媛馬薛芷倫、港姐向海嵐和廖本懷夫人等。該公司早於1997年以2,650萬元購入單位，持貨約29年，帳面獲利約1,550萬元，物業期內升值約58%

原業主為香港美髮王國PS Group的創辦人張韻嫦（Liza）。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。