「髮界愛美神」收租轉沽貨！4200萬售中半山豪宅　揸29年笑賺58%

樓市升勢強勁，有名人將收租物業沽出套現。「髮界愛美神」之稱PRIVATE i SALON老闆張韻嫦，新近以4,200萬沽出中半山地利根德閣一伙豪宅單位，呎價約26,217元，持貨29年，帳面勁賺1,550萬元或58%。



涉及單位為中半山地利根德閣3座高層B室，實用面積1,602平方呎，現為兩房間隔。該單位先前作收租之用，兩年前月租水平8萬元。業主最初叫價5,200萬元放售，最終以4,200萬元易手，呎價約26,217元。

涉及單位為中半山地利根德閣3座高層B室，實用面積1,602平方呎。（資料圖片）

業主為香港美髮王國PS Group創辦人

資料顯示，原業主以公司名義「EASTERN FAVOUR ENTERPRISES LIMITED」作登記，其公司董事為張韻嫦（Liza），即是香港美髮王國PS Group的創辦人，先後開設多間明星髮廊及美容美甲店，包括Private i等，熟客包括名媛馬薛芷倫、港姐向海嵐和廖本懷夫人等。

持貨29年後沽出 帳賺58%

據悉，張韻嫦早於1997年以約2,650萬元購入，持貨29年帳面獲利1,550萬元，單位升值58%。

原業主為香港美髮王國PS Group的創辦人張韻嫦（Liza）。（網上圖片）

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