日出康城海瑅灣II擬周內上樓書及開價　提供1284伙、主打兩房

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城第13A期，正式命名為海瑅灣II，提供1,284伙，主打兩房佔逾7成，最快周內上樓書及開價，有機會月內開售。



信和置業執行董事田兆源表示，海瑅灣II屬項目最近地鐵站的一期，最快周內上樓書及公佈收張價單，料於月內展開首輪銷售，由於向隅客眾多，樓盤將會以價單形式發售。該盤設有一伙全新示範單位對外開放參觀。

後市方面，田兆源表示，樓市上半年樓市活躍，一二手上半年成交逾4萬伙，銀行最近亦推出不少回贈予買家，料下半年市況熱烈。另海瑅灣I目前累沽832伙，吸金73億元，平均成交呎價17,354元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，海瑅灣I 目前成交呎價及成交價新高單位為1A座56樓A室，成交價2,692.4萬元，呎價23,331元。

嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇表示，海瑅灣II 戶型涵蓋一房至三房，共1,284伙，當中主打兩房佔逾7成。

左起：嘉華國際發展及租務總監（香港地產）尹紫薇、嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊、信和置業執行董事田兆源、招商局置地執行董事兼總經理黃競源。

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