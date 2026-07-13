周末新盤成交再跌！最新錄21宗　柴灣海德園逾3800萬沽4伙兩房

過去兩日（11日、12日）新盤市場共錄得約21伙，較上周的26宗再跌19.2%。當中柴灣海德園單日沽4伙兩房，套現逾3,800萬元，另將軍澳海瑅灣I 周末出3伙，套現逾2,190萬元。



海德園沽4伙 套現逾3800萬

太古地產（1972）旗下柴灣海德園單日沽出4伙兩房，套現逾3,800萬元，成交價由約924萬至983萬元，呎價約17,820元至18,270元，全屬本地自用客。當中最貴一伙為第2座11樓G室，實用面積為538平方呎，屬兩房間隔，以982.9萬元沽出，呎價18,270元。

太古地產（1972）旗下柴灣海德園。

海瑅灣I 沽3伙 套現逾2190萬

由信和置業（0083）、嘉里建設（0683）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵公司（0066）合作發展的將軍澳日出康城海瑅灣I 周末沽出3伙，套現逾2,190萬元，其中以逾768.9萬元兩房連開放式廚房間隔單位，屬2B座61樓F單位，望內園景觀，實用面積451平方呎，呎價17,051元，海瑅灣I至今累售832伙，套現逾73億元。

將軍澳日出康城海瑅灣。

柏蔚森一房677.2萬沽

由新世界發展（0017）及遠東發展（0035）合作的啟德跑道區新盤柏蔚森，以677.2萬元沽一房連開放式廚房間隔單位，屬第2座19樓J單位，望維港海景，實用面積287平方呎，呎價23,596元。項目自開售以來累售944伙，共套現逾69億元。

啟德跑道區新盤柏蔚森。

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