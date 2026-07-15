太古海德園8萬呎園林會所曝光！　設寵物公園、高爾夫球練習室

太古地產（1972）旗下柴灣海德園第一期於今日（14日）首度開放會所「CLUB HEADLAND」予傳媒參觀。會所連園林佔地逾80,000平方呎，第一期會所提供21項設施，由英國建築及室內設計公司Conran and Partners設計，以「URBAN RESORT」為主題。太古地產住宅業務董事杜偉業表示，海德園至今累售350伙，套現約31億元。



會所設施多元 設智慧診所及高爾夫球練習室

會所設施多元化，設有24小時健身室、家庭健身室、高爾夫球練習室、攝氏38至45度高溫浴室、25米標準泳池、兒童嬉水池、兒童及幼兒遊樂空間，音樂及錄音室，宴會廳，寵物公園以及與卓健醫療合作的智慧診所，提供視像看診服務及藥物速遞服務，為住戶帶來便捷的醫療配套。現時每呎管理費約5.7元。

交通配套方面，發展商為住客提供首兩年免費專車服務，來往海德園及杏花邨。項目第2期基座設有公共交通交匯處，短期內將投入服務，屆時將有多條巴士路線連接各區。另外，連接第1期及第2期的行人天橋，預計於明年第三季啟用。

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6月至7月沽出78伙 標準一房沽清

杜偉業表示，項目第一期已興建完成，進入現樓階段。樓盤於6月及7月共售出約78伙，當中標準一房戶已全數沽清。項目具提價空間，第二期則待批預售樓花同意書。海德園至今累售350伙，套現約31億元。市況方面，他指目前樓市健康，對未來有信心。

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太古地產（1972）旗下柴灣海德園會所設有寵物公園。

港島東廿年唯一大型新盤 提供850伙多達25種戶型

海德園為港島東二十年來唯一大型住宅新盤，全盤提供850伙，多達25種不同戶型，涵蓋一房至四房及豪華特色單位，標準單位實用面積介乎約400至1,400平方呎。第一期提供592伙，主打寬敞兩房及三房戶型，採用智慧型布局，廳房同向設計，近九成單位設有觀景轉角窗，將窗外山海景致引入室內。

柴灣海德園。

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