大手客1.648億連購山頂僑福道兩伙2千呎大宅　平均呎價4萬

港島豪宅錄億元大刁個案。山頂僑福道5號Guildford Court錄得一宗大手客連掃兩伙個案，總成交價達1.648億元，平均成交呎價約4萬元。



上述大手個案分為兩宗成交，其中一宗為Guildford Court地下 B1室連一個車位，成交價9,500萬元，單位面積2,053平方呎，呎價約46,273元。另一宗則為同廈1樓 B2室，實用面積同為2,053平方呎，成交價6,980萬元，呎價約33,999元。

資料顯示，上述兩個單位均為同一名姓CHUNG的人士，即是次合共斥資1.648億元入市。合計兩個單位總實用面積4,106平方呎，成交呎價40,136元。

值得留意，其中Guildford Court地下 B1室的原業主為紀津有限公司（GOLDCENTURY LIMITED），其公司董事包括林李靜文及林子剛。據悉，林李靜文曾任怡和集團（Jardine Matheson）高級行政人員及董事，並因對社會的貢獻，獲香港特區政府頒授銀紫荊星章（SBS）及委任為太平紳士（JP）。

至於同廈1樓 B2室原業主則於2017年入市，當時買入價6,800萬元，以該單位最新成交價6,980萬元計算，帳面升值約180萬元或2.6%。

山頂僑福道5號 Guildford Court。（網上圖片）

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