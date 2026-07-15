半山寶雲道兩幢洋房15億放售、呎價10萬　昔日為陳振聰「風水屋」

樓市回暖，中半山傳統豪宅地段有業主趁機放售巨型洋房。中半山寶雲道16號兩幢面積逾七千呎的洋房，最新委託代理推出放售，合共叫價高達15億元，意向呎價高達100,773元。



值得留意，寶雲道16號早年為90年至00年代裝有鍍金大閘的豪宅「楠樺居」，於1994年獲商人陳振聰以4,928萬元買入自住，亦為陳振聰靠風水起家的「風水屋」。惟其後「楠樺居」以3.8億元出售予低調富商兄弟二人，及後重建為現時的兩幢洋房。



設兩幢三層高洋房 每幢面積逾7400呎

第一太平戴維斯表示，獲委託以私人協商形式出售寶雲道16號。物業現狀為兩座三層高別墅，總實用面積約14,885平方呎，將以現狀交吉形式出售。每座別墅實用面積分別約7,460平方呎及7,425平方呎，均採用四套房設計，物業配備園林花園及私人游泳池，並設有天台空間。

採四套房設計 配備園林花園及私人游泳池

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，寶雲道16號為中半山極為罕有的全新落成洋房項目，目前區內此類供應可謂絕無僅有，擁極高私隱度的隱世豪宅。物業外觀設計由全球歷史最悠久的國際建築與工程事務所之一 ——P&T Architects and Engineers Ltd. 打造，該事務所曾締造怡和大廈、香港會所等地標。室內設計方面，業主已委託著名設計師Danny Cheng鄭炳坤，可為新買家提供多個大師級品味裝修設計。

寶雲道16號昔日為「楠樺居」 為陳振聰「風水屋」

據了解，上述寶雲道16號早年為90年至00年代裝有鍍金大閘的豪宅「楠樺居」，於1994年獲商人陳振聰以4,928萬元買入自住，亦為陳振聰靠風水起家的「風水屋」。而在2012年，陳振聰為在爭奪小甜甜遺產官司時，因要支付龐大律師費搬出並叫價5.5億元放售。最終「楠樺居」以3.8億元出售予低調富商兄弟二人。

據了解，上述低調富商兄弟原本計劃買入地皮並自行興建居住，不過近年落成後改變計劃，最新更推出放售。

商人陳振聰。(資料圖片)

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