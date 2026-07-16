揸三個英國物業　「宅男女神」簡淑兒丈夫轉港樓　1420萬購嘉富臺

樓市展現強韌升勢，就連熱衷於購置海外物業的投資者，近期亦轉戰港樓。「宅男女神」簡淑兒丈夫、藝人兼機師的麥大力，現手持三個英國物業，他新近再斥1,420萬元購入西半山嘉富臺一伙三房單位，呎價約18,586元。原業主持貨17年，帳賺680萬元或近一倍。



涉及單位為嘉富臺中層B室，實用面積764平方呎，採三房間隔。單位最新以1420萬元沽出，並連一個車位，呎價約18,586元。據放盤相片可見，單位內籠新淨寬敞，全屋鋪設有木地板。

↓↓西半山干德道嘉富臺中層B室↓↓

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簡淑兒丈夫麥大力入市 曾透露擁三個英國物業

資料顯示，新買家姓名以「MACKESY DEREK ALAN JAMES」作登記，其英文姓名與藝人簡淑兒丈夫麥大力相同，料為同一人。據以往報道，麥大力曾透露自己在英國擁有3楝物業，當地樓價飆升，保守估計其物業總值已逾千萬。

原業主持貨17年 樓價升值近一倍

資料顯示，原業主早於2009年以740萬元買入上述單位及其車位，持貨17年，帳賺680萬元或約91.9%。

西半山嘉富臺。（資料圖片）

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