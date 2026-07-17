山頂南區上半年豪宅交投121宗升7成　漲1.65倍至151億　創8年新高

上半年豪宅市場走勢向好，據中原地產統計資料，價值5,000萬元以上私人住宅買賣登記錄502宗，總值527.2億元，按半年升24.9%及25.5%，金額創1995年有記錄以來31年半歷史新高。中原研究部高級聯席董事楊明儀表示，上半年數字已達去年全年約七成，料全年約900宗，有望創2021年以來六年高峰。



山頂南區表現更為突出，上半年區內一手及二手成交合共錄121宗，涉資151.38億元，按年大增72.9%及1.65倍，金額創8年同期新高。中原山頂南區高級資深營業董事何兆棠指出，二手交投表現尤其強勁，錄88宗，按年升72.5%，已追平2021年樓市高峰期水平。



逾億元超級豪宅跑贏大市 投資者重返市場

何兆棠表示，上半年山頂南區逾億元成交錄50宗，按年急升194%，涉及金額116.35億元，按年大增258%，反映超級豪宅購買力全面回歸。其中一手21宗、二手29宗，二手宗數更創2015年有紀錄以來同期新高。何兆棠續指，投資者正逐步重返超級豪宅市場，而發展商在一手市場亦開始採取「求價不求量」策略。

楊明儀補充，1億元以上豪宅買賣宗數及金額升幅達32.7%及28.6%，跑贏樓價5,001萬至1億元類別的22.3%及22.2%。

左起 中原山頂南區高級資深營業董事何兆棠（左）、中原研究部高級聯席董事楊明儀（右）。

內地客佔比升至七成 海外資金重返香港

買家結構方面，何兆棠透露區內內地買家佔比由過往約五成升至七成。該批內地客並非新來港人士，而是已熟悉香港環境的現有客戶，今次屬「換貨」或增持物業。他指，內地資金限制對該批買家影響不大，因資金早已調配至香港。海外客方面，受地緣政治影響，部分資金轉移至香港市場，部分更由租轉買。其餘本地客佔約兩成。

他又指，內地客與傳統本地豪客喜好有別，前者更心儀擁有國際校網及鐵路上蓋的物業，同時對沒有升降機的舊式洋房較為抗拒，傾向選擇「大平層」豪宅。

新晉豪宅受捧 南灣成交急升1.9倍

新晉豪宅表現方面，貝沙灣上半年錄72宗成交，涉資24.03億元，按年升38.5%及68.2%；南灣受惠政府計劃於香港仔打造「遊艇旅遊綜合發展區」，成交宗數由去年同期的8宗飆升至23宗，按年急升187.5%。

一手豪宅價看升5%至10% 二手洋房平穩

何兆棠表示，展望下半年，料一手豪宅價格將穩步上升約5%至10%；二手洋房則維持平穩發展，因盤源仍充裕，業主僅輕微收窄議價空間。租務市場方面，受惠外國企業回流及內地企業來港設點，加上豪宅租盤供應偏緊，大額豪宅租金將具備更強勁上升動力。

左起 中原研究部高級聯席董事楊明儀（右）、中原山頂南區高級資深營業董事何兆棠（左）。

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