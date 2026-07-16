山頂御峯1.34億沽複式戶、呎價5.72萬　設近6米高樓底、8米長客廳

由恒隆地產（0101）持有逾20年﹑用於收租的山頂豪宅御峯，新近拆售部份單位，以1.34億元沽出一伙複式大宅，成交呎價約57,200元。



近6米特高樓底、8米長客廳

是次成交單位29樓A室複式大宅，屬「暉海」樓層，實用面積約2,337平方呎，連車位以1.34億元沽出，呎價約57,200元。該是次成交單位，有近6米特高樓底，上層有御庭式的空中平台，可以由上而下俯瞰約8米長客廳空間，外望維多利亞港煙花景、跑馬地馬場及山景。

恒隆：續採「以租賃主導」策略

恒隆地產表示，御峯一直吸引頂尖實力租客及買家垂詢，市場反應極為熱烈，現階段將繼續採取「以租賃主導」的策略，秉持長線持有理念，審慎把握市場機遇。

是次成交為29樓A室複式大宅，近6米特高樓底、8米長客廳。

外望維多利亞港煙花景、跑馬地馬場及山景。

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