一手成交按月跌6成！中原施永青：新盤定價過急　買家現抗拒情緒

近期本港樓市交投略有放緩，中原集團創辦人施永青今日（17日）出席活動時表示，今年上半年樓價上升速度極快，認為當初預測全年樓價上升20%並不離譜。不過近期一手市場交投放緩，他認為有三個原因導致，目前樓市屬於喘息階段，是由一個台階過渡到另一個台階的調整期，整體後市未有轉勢。



發展商一手新盤定價過急 買家出現抗拒情緒

施永青認為發展商一手新盤定價過於急進，已經超越經濟增長速度，加上由於樓價升得太急，買家開始出現抗拒情緒，令到追價入市的明顯減少，令6月份一手交投按月跌六成。

其次是受到地緣政治與通脹加息壓力影響，他認為美國恢復封鎖霍爾木茲海峽，令到油價處於高位，因通脹壓力而帶來加息隱憂。不過由於美國近期對伊朗的態度有所讓步，預料美伊雙方不會再大打出手，局勢最激烈的時刻已經過去。

中原集團創辦人施永青。

認為北水難以南下屬短暫

第三是「北水資金南下受阻」的傳聞，他認為中國政府的外匯政策並無大變，依然維持「資本帳管制、經常帳開放」的原則，所謂北水難以南下的現象屬短暫，預期資金滿溢趨勢將會持續，未來仍有能力讓資金流向香港或「一帶一路」國家。

樓市屬喘息階段 整體後市未見轉勢

總括而言，他認為目前的阻力並不等於樓市將會回落，亦留意到二手業主至今仍未妥協讓步，目前只是屬於喘息階段，是屬於由一個台階過渡到另一個台階的調整期，整體後市未有轉勢。至於租務市場方面，他認為租市活躍主要由內地學生需求，以及本地剛性住屋需求帶動。

被問港人往內地買樓，他指出過往有不少港人置業作第二居所或養老，認為內地樓市必須先價格企穩，港人北上買樓的熱潮才會重新活躍。

中原集團創辦人施永青（中間）

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