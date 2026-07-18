新地錦田芊御今價單賣138伙　現場已有逾百人等候　美聯料一Q沽清

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」，今日（18日）以價單形式推售138伙，折實入場393.1萬元。項目截收7,176個認購樓意向登記，以首輪銷售138伙價單單位計，超額認購51倍。同日另以招標形式推售4伙。



【10:20】 有逾百名代理及B組準買家提早到場排隊等候入場，場面熱鬧。

【10:08】中原陳永傑：A組8成大手客為本地客

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，芊御今日開售138伙料可一Q清枱，以今早A組大手組別所見，料8成為以本地客，大手客以購入兩間為主，以一間自用一間投資為目標。

7月份一手成交暫錄約220宗。陳永傑指，外圍股市波動，加上世界盃進入決賽周影響，交投稍慢。但相信受今周一手新盤熱銷帶動，料下半月一二手成交轉活，估計7月份一手成交可達800宗與6月份相若。

【09:50】美聯布少明：料可一Q沽清 有大手客擬2300萬買4伙兩房

美聯物業高級董事布少明表示，料芊御首輪銷售可一Q沽清，由於項目屬下半年首個發售新盤，對市場有一定指標性。

至於今日出席準買家當中有8成來自新界區，另外2成來自九龍區及港島區，項目由用家主導佔8成，其餘2成為投資者，料收樓後呎租可達50元，租金回報4厘。

該行亦錄有10組大手買家出席，當中最大手買家擬擲2200至2300萬買4伙兩房。

【09:30】 現場所見，有數十名代理及A組準買家到場排隊等候入場。

首輪銷售共142伙 價單發售138伙

首輪銷售共142伙。當中138伙以價單形式發售，涵蓋17伙一房及121伙兩房。扣除最高16%折扣後，該批單位折實價由393.1萬至585.8萬元，折實呎價由11,950至14,745元，折實平均呎價為13,660元。

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」。

入場費393.1萬 呎價最平11950元

而入場單位為第2座3樓C單位，實用面積為289平方呎，屬一房間隔，折實價為393.1萬元，折實呎價13,602元。而最低呎價的單位為第3座3樓M單位，實用面積412平方呎，屬兩房間隔，折實價492.34萬元，折實呎價11,950元。

該批價單單位將分為A組及B組發售，A組大手客可選購2至4伙單位，而B租買家可選購1至2伙。

↓↓第3座12樓D室兩房經改動兩房示範單位↓↓

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2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

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