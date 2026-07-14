新地錦田芊御周六首輪開售138伙　入場費393.1萬　另推4伙招標

新地（0016）旗下元朗錦田新盤「Garden Regency 芊御」，於今日（14日）上載首張銷售安排，定於本周六（18日）以價單形式推售138伙，實用面積由289至413平方呎，折實入場價為393.1萬元，折實平均呎價為13,660元。另外，樓盤將以招標形式推售4伙，主要為平台特色單位，實用面積373至400平方呎。當日設有大手優先組別，可最多選購4伙。



市場消息指，截至今晚6時，項目已錄得逾5,000個購樓意向登記，以本週六首輪銷售之138伙價單單位計算，超額認購逾35倍。



項目將於本周六進行首輪銷售共142伙。當中138伙以價單形式發售，涵蓋17伙一房及121伙兩房。扣除最高16%折扣後，該批單位折實價由393.1萬至585.8萬元，折實呎價由11,950至14,745元，折實平均呎價為13,660元。

入場費393.1萬 呎價最平11950元

而入場單位為第2座3樓C單位，實用面積為289平方呎，屬一房間隔，折實價為393.1萬元，折實呎價13,602元。而最低呎價的單位為第3座3樓M單位，實用面積412平方呎，屬兩房間隔，折實價492.34萬元，折實呎價11,950元。

大手客最多可選購4伙

該批價單單位將分為A組及B組發售，A組大手客可選購2至4伙單位，而B租買家可選購1至2伙。項目將於本周四截票，周五進行首輪抽籤。

招標4伙 以平台戶為主

另外，項目亦會以招標形式推售4伙，主要為平台特色單位，實用面積373至400平方呎。

新地錦田新盤「芊御」。（資料圖片）

2023年中逾6.7億完成補地價

翻查資料，元朗錦田下高埔村、映河路住宅項目芊御（Garden Regency），住宅地盤佔地約17.53萬平方呎，總可建樓面約25.08萬平方呎，毗鄰新地另一住宅項目爾巒，在2023年中以逾6.7億元完成補地價，每呎樓面補地價約2,684元。

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